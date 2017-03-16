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Gerekçe ‘provokasyon ihtimali’: İstanbul ve Ankara’da Nevroz yasaklandı

 

İstanbul ve Ankara valilikleri, Nevroz etkinliklerini yasakladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı’nda, Ankara’da Kolej Meydanı’nda 19 Mart’ta “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla yapılması planlanan Nevroz kutlamasını valilikler yasakladı.

Valilik yasağın gerekçesi olarak ‘toplantıya katılacak grup veya şahıslara yönelik, bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği’ni gösterdi.

Kararın ardından Newroz Tertip Komitesi yeni bir değerlendirme yapmak üzere toplantı ve konuya ilişkin basın açıklaması yapılacağını belirtti.

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