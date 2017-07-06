Gerekçe ‘PKK’lı cenazesine katılmak’: HDP’li Yiğitalp’e ‘propaganda’dan fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

AA’nın haberinde, Diyarbakır başsavcılığının fezlekesinde 30 Haziran 2016’da Mehmet Şirin Kocakaya’nın ‘Lice ilçesinin Yolçatı mevkiinde çıkan çatışmada ölü ele geçirildiği’ belirtildi.

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Kocakaya’nın cenazesinin otopsinin ardından büyükşehir belediyesi aracıyla yakınlarınca alındığı ifade edilen fezlekede, Kocakaya’nın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na getirildiği ifade edildi.

Fezlekede, cenazenin HDP’li Yiğitalp, milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, eski büyükşehir belediye başkanı tutuklu Gültan Kışanak ile yaklaşık 90 kişilik grup tarafından karşılandığı belirtildi.

‘Şiddet meşru gösterildi’

Fezlekede şöyle dendi: “Söz konusu cenaze töreninde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun tabutuna serildiği, uyarılara rağmen bez parçasının kaldırılmadığı, cenaze töreninde PKK/KCK terör örgütünü ve bu örgüte mensup şahısları övücü mahiyette sloganların atıldığı saptanmıştır. Yiğitalp’in de katıldığı cenazede terörü, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu işlediği anlaşılmıştır.”

Fezleke, Meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilerek vekil hakkındaki soruşturmanın ancak dokunulmazlığının kaldırılmasıyla yürütülebileceği ifade edildi.

Eğer HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılırsa, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

HDP’de Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 11 vekil tutuklu. Yüksekdağ ve Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekillikleri de düşürülmüştü.