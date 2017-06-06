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Gerekçe PKK operasyonu: Diyarbakır’da 18 köyde sokağa çıkma yasağı


 

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 18 köy ve mezrada, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Valilikten yapılan duyuruda yasağa gerekçe olarak PKK’ya yönelik operasyon gösterildi.

Bugün saat 12.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilen köyler şunlar: Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy.

Kulp ilçesinde 10 köydeki yasak kaldırıldı

Valilik, 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyon nedeniyle Kulp ilçesine bağlı 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının da bugün saat 12.00 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.

Diyarbakır’da 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Doğu ve güneydoğuda son iki yılda 218 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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