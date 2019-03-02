Gerekçe parti içi kariyer kavgaları: CHP Tunceli il başkanı istifa etti

CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Çelik istifasına gerekçe olarak ‘parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları’nı gösterdi.

Reklam

Çelik’in kamuoyuyla paylaştığı istifa kararı şöyle:

“9 yaşında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde 42 yaşında İl Başkanlığı onurunu yaşarken parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle ve bugün de genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Bundan sonrada partimin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimi bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”