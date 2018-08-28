Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: DBP’li Sultangazi ilçe eş başkanı tutuklandı

İstanbul’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sultangazi İlçe Eş Başkanı İsmail Aktaş, PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Terörle mücadele polisi, PKK’nın ilk saldırılarının yıldönümünde Yunus Emre Mahallesi’nde eylem yapmak için toplanacakları iddia edilen gruba müdahale etti.

Reklam

DHA’nın haberine göre, olayla ilgili polis araştırmasında, izinsiz eylemi organize etmekle suçlanan DBP’li İsmail Aktaş ve C.T. 25 Ağustos’ta gözaltına alındı.

Haberde, Aktaş’ın gösteriyi organize ettiğinin belirlendiği ifade edilirken, DBP’li yöneticinin izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri “15 Ağustos kutlu olsun” yazılı notla dağıttığı öne sürüldü.

Reklam

Polisin aramalarında çok sayıda meşale ve havai fişek de bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Aktaş ile C.K., iki gün Sultangazi Karakolu’nda gözaltında kalmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Aktaş, ‘PKK terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanırken C.T. serbest bırakıldı.

Aktaş, Metris Cezaevi’ne götürüldü.