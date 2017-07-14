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Gerekçe, OHAL Komisyonu: AİHM, KHK’lara ilişkin 12 bin 600 başvuruyu reddetti

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yapılan işlemlere ilişkin başvurulardan 12 bin 600’ünü reddetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AİHM’in kararının gerekçesi ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması.

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KHK ile ihraç edilen on binlerce kişi ile kapatılan kurumlar, AİHM’e başvurarak kararın iptalini istemişti.

Ocak ayında da OHAL Komisyonu’nun kurulduğu duyurulmuştu. Ancak komisyon 15 Temmuz’da faaliyete geçecek.

‘Sayının azalması bekleniyor’

Adalet Bakanlığı, KHK işlemlerine ilişkin başvurular konusunda AİHM’in kabul edilmezlik kararı verdiğini kaydederek şunları aktardı: “Bunun sonucu olarak 31 Mayıs tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24,600 iken, 30 Haziran tarihi itibarıyla bu 12,000’e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir.”


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