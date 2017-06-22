Gerekçe OHAL: CHP’nin Antalya’daki ‘adalet çadırı’ kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için Antalya’da kurulan ‘adalet çadırı’ OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

CHP il başkanlığının kararıyla ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek amacıyla kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak çadır kuruldu.

Önceki gün 21.00- 23.00 saatleri arasında kent merkezindeki Aydın Kanza Parkı içerisinde kurulan ‘adalet çadırı’nda ilk nöbeti tutan CHP’liler dün de bir araya geldi.

Ancak Antalya valiliği, OHAL’i gerekçe göstererek çadırı kaldırdı.

Minyatür çadır konuldu

Bunun üzerine gençlik kolları üyeleri aynı nere minyatür bir çadır kurarak her iki tarafına ‘Adalet’ yazılı dövizler astı ve saat 23.00’e kadar nöbet tuttu.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, “OHAL nedeniyle Antalya valiliğinin talebidir. CHP olarak mağdur olmamıza rağmen talebi kabul ettik. Adaletin olmadığı yerde çadır da olmayacaktır. Sembolik de olsa mini çadırımızı buraya koyduk. Adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.