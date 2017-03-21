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Gerekçe müşteri azlığı: Beyoğlu’ndaki Hayal Kahvesi kapanıyor

 

Beyoğlu’nun ünlü eğlence mekanlarından Hayal Kahvesi, müşteri azlığı gerekçesiyle kapanacak.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre mayıs ayı sonunda kapanacağı belirtilen Hayal Kahvesi’nin müşteri azlığı sebebiyle ciddi biçimde zarara uğradığı, bu yılki zararın da ‘korkunç’ boyutta olduğu kaydedildi.

‘Mal sahibi binayı başka şekilde kullanacak’

Hayal Kahvesi’nin kurucusu ve sahibi H. Fehmi Yaşar şunları söyledi: “Beyoğlu bizim doğduğumuz yer, hayat hikayemizin yazıldığı yer. Beyoğlu benim evim. Bizim Beyoğlu’ndan kopmamızın imkanı yok. Kopma olmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak bazen yönetemeyeceğimiz riskler oluyor. Biliyorsunuz Beyoğlu’nda onlarca marka kapandı. Daha da direnebilirdik; Afrika Han’dan çıkarıldık. Buranın da mal sahibi binasını başka şekilde kullanacak.”

’25 yıl rağmen ciddi biçimde zarar ediyoruz’

Uygun bir bina buldukları takdirde Beyoğlu’na geri döneceklerini kaydeden Yaşar şöyle devam etti: “Her ay 25 yıla rağmen ciddi biçimde zarar ediyoruz. Çok direndik. Bu yıl korkunç bir hal aldı. Bu gün yarın ya da 25 yıl sonra da olsa Beyoğlu’na dönmek bizim için vazgeçilmez bir hedef olacak. En büyük kişisel arzum bu. Uygun bir bina bulursak, bu ruhu taşıyacağına inandığımız bir bina, yeniden ve coşkuyla açarız, hikâyemizi kaldığı yerden sürdürüruz.”

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