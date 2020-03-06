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Yaramazlara biraz batar!

Odatv’nin yayın yönetmeni Pehlivan’a tutuklama talebi

CANAN COŞKUN

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@canancoskun

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Fotoğraf: @barispehlivan

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Lİbya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin cenazesine dair yapılan haberin ardından tutuklanmıştı.

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Daha sonra Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti.

Barış Pehlivan, ifadesi alınmak üzere bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çağrıldı.

Savcı Yakup Ali Kahveci’nın sorguladığı Pehlivan’a, haberin hangi gerekçe ile yapıldığını soruldu. Savcı, yaşamını kaybeden askerin fotoğrafının da ‘özel bir saikle kaydedildiğinin değerlendirildiğini’ öne sürdü.

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Barış Terkoğlu’nun da tutukluluğuna bugün itiraz edildi.

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