Gerekçe MİT haberi: Odatv’nin yayın yönetmeni Pehlivan ifadeye çağırıldı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın, iki kişinin tutuklandığı MİT haberi soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldığı bildirildi.
Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Lİbya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin cenazesine dair yapılan haberin ardından tutuklanmıştı.
Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv’deki yazısında, Barış Pehlivan’ın da soruşturmaya dahil edildiğini ifade etti.
Ersöz’ün aktardığına göre, gazeteci Pehlivan İstanbul başsavcılığı tarafından bugün aranarak ifadeye çağırıldı. Pehlivan’ın yarın Çağlayan adliyesine giderek ifade vereceği kaydedildi.