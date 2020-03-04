Gerekçe MİT haberi: Gözaltındaki Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu adliyede

CANAN COŞKUN

Savcı Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatıyla bu sabah evinden gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: Arşiv

İktidara yakın Sabah gazetesi gözaltı kararının dün yayınlanan ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ haberine dayandığını yazdı.

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Terkoğlu’nun avukatı Serkan Günel, suçlamanın MİT Kanunu’na dayandırıldığını ancak müvekkiline yöneltilen suçlamanın ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Adliyeye sevk edildi

Odatv’nin haberine göre Barış Terkoğlu ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

Muhabir de gözaltında

Odatv’deki haberde imzası bulunan Hülya Kılınç, Manisa’da gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a getirildi. Hülya Kılınç da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Terkoğlu ve Kılınç’tan önce Libya’daki askeri operasyonda yaşamını yitiren görevlilerle ilgili iki gazeteci daha hedef alınmıştı.

Ne olmuştu?

Terkoğlu’nun gözaltına alınmasından önce şunlar yaşanmıştı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Şubat’ta İzmir’de yaptığı konuşmada “Libya’da birkaç tane şehidimiz var” demişti. Açıklamadan sonra Yeniçağ gazetesi yazarları Murat Ağırel ve Batuhan Çolak da konuyla ilgili ellerindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bunun üzerine gazetecilerin Twitter ve e-posta hesapları şüpheli şekilde ele geçirilmiş, hayatını kaybeden görevliyle ilgili paylaşımlar silinmişti.

Bunun üzerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 25 Şubat’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın ifadelerini eleştirerek, Libya’da yaşamını yitiren iki görevlinin ismini ve MİT’e bağlı olduklarını açıklamıştı.

Odatv de dün yayınlanan haberde Libya’da yaşamını yitiren görevlilerden birinin cenazesinin sessiz sedasız kaldırıldığını duyurmuştu. Haberde, daha önce açıklanmasına karşın görevlinin soyismi kodlanarak yazılmıştı.

Suçlamayı Sabah açıkladı

İktidara yakın Sabah gazetesi, Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin haberde suçlamayı MİT Kanunu’na dayandırdı.

Sabah gazetesine göre Odatv’de yayınlanan haberle, kanunun 27’nci maddesinde düzenlenen hükmü ihlal edildi.

Hüküm şöyle: “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.”

Anayasa Mahkemesi, aynı hükme dayanan başka bir soruşturmada, mühimmat taşıyan MİT TIR’larına ilişkin haberleri gerekçe gösterilerek gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasıyla ilgili 25 Şubat 2016’da hak ihlali kararı vermişti. Karar, daha önce alenileşen bir fotoğrafın devlet sırrı sayılamayacağına işaret ediyordu. Kararda, mühimmata ilişkin fotoğrafın daha önce başka bir gazetede yayınlandığı ve internetten kolayca ulaşabilir durumda olduğu belirtilerek aleniyetin gazetecilerin haberlerinden önce sağlandığı aktarılmıştı.

Terkoğlu, 14 Şubat 2011’de Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv’de yapılan arama sonrasında gözaltına alınmış ve 19 ay tutuklu kalmıştı. Bu davada tutuklama kararı veren hakimler, geçtiğimiz günlerde Yargıtay’da ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılanmaya başladı.