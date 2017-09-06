Gerekçe Madımak konuşması: HDP’li vekil Demirel’e ‘örgüt propagandası’ndan fezleke

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

Diyarbakır başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Demirel’in 1 Temmuz 2016’da Bağlar ilçesindeki Pır Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Madımak anmasındaki konuşması suça konu yapıldı.

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Fezlekede, anmaya katılan Demirel’in şunları söylediği belirtildi: “23 yıl önceden bugüne baktığımızda Madımak’ta diri diri yakılan insanlarımız, bugün Cizre’de vahşet bodrumlarında aynı zihniyet tarafından yakıldı ve bugün Lice’de yine bombalanarak, köylerimiz boşaltılarak, insanlarımıza işkence ve yakma gibi, zulüm ve faşizm tekrar uygulanmaktadır. Madımak’tan özür dilemesi gereken zihniyet bugün aynı pratiği gerçekleştirmeye çalışıyor.”

‘Terörü yüceltici’

Fezlekede, HDP’li vekilin PKK’lılara yönelik operasyonları ‘işkence, yakma, zulüm ve faşizm’ olarak nitelendirdiği ifade edilerek, Demirel’in PKK’lıların güvenlik güçleriyle girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermeye çalıştığı savunuldu.

Demirel’in konuşmasının ‘terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu’ öne sürülen fezlekede, HDP’li vekile ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlaması yöneltildi.

‘Üyelik’ten ceza almıştı

Başsavcılık, fezlekeyi Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Demirel’in dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

HDP’li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması halinde hakkında aynı suçlamayla bir yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

Demirel, tutuklu yargılandığı başka bir davada ‘örgüt üyeliği’nden yedi yıl altı ay hüküm giymişti.