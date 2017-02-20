Gerekçe, Kürtçe müzik dinlemek: Aydın’da lise yönetiminden altı öğrenci hakkında suç duyurusu

Aydın’da tenefüste Kürtçe müzik dinledikleri için okul yönetimince suç duyurusunda bulunulan altı öğrenci, ‘terör propagandası’ndan gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi altı çocuk, ders arasında Kürtçe müzik dinledi.

Bunu gören rehber öğretmen de müziklerin bulunduğu hafıza kartını alarak müzikleri kopyaladı, durumu okul yönetimine bildirdi.

Okul yönetimi ve öğretmen, öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler 14 Şubat’ta ifadeye çağrıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ndeki ifadelerini ardından ‘terör propagandası yapmak’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğrenciler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Kimse bize hain muamelesi yapamaz’

Hafıza kartının sahibi öğrenci Y.B.’nin babası A.B., şikayetçi oldukları okul yönetiminin durumdan öncelikle kendilerini haberdar etmeleri gerektiğini söyledi.

Veli, şunları anlattı: “14 Şubat sabahı emniyetten gelen telefonla durumu öğrendim. Okul yönetiminin böyle bir durumu önce veliler ile paylaşması gerekiyordu. Biz vatanımıza, milletimize ihanet edecek insanlar değiliz. 15 Temmuz’da günlerce sabahlara kadar vatan nöbeti tuttuk. Şimdi kimse bize hain muamelesi yapamaz. Esnafım ve Kürt’üm. Bununla da gurur duyuyorum. Doğma büyüme Aydınlıyım. Vatanına hayırlı evlat yetiştirmek isteyen bir babayken şimdi bizi ‘terörist’ ilan ettiler. ‘Kürtçe müzik dinledi’ diye kimse kimseyi hain ilan edemez. Bu olayın takipçisi olacağız. Maddi ve manevi her yönden hakkımızı arayacağız.”

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi sessizliklerini korudu.