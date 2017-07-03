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Gerekçe kuraklık: Roma’daki tarihi sokak çeşmeleri kapatılacak

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İtalya’nın başkenti Roma’da susuzluk nedeniyle tarihi çeşmeler kapatılıyor.

Fotoğraf: italia.it

BBC Türkçe’de Övgü Pınar’ın haberine göre kuraklığın artması nedeniyle belediyenin kent halkına bahçe sulama, havuz doldurma, otomobil yıkama gibi işlemler için kullanılacak suya kısıtlama getirdiği Roma’da her köşe başında bulunan ve sürekli akan çeşmelerin kapatılmasına karar verildi.

Roma İmparatorluğu döneminde yapılan su yollarına dayanan çeşmelerden 30’u ilk etapta kapatılacak. Yaz boyu toplam 2 bin 800 çeşmeden sadece 85’inin açık kalması planlanıyor.

 

 

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