Gerekçe kumar borcu ve sağlık sorunları: Kanadalı vekil istifa etti

Kanadalı vekil, kumar bağımlılığı nedeniyle artan borçları ve buna bağlı sağlık sorunlarını neden göstererek istifa etti.

Kanadalı Journal de Montreal’in haberine göre, Liberal Parti milletvekili Raj Grewal’in kumar bağımlılığı görevinden olmasına sebep oldu. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamayla 2015’te Brampton şehrinden seçilen vekilin istifası resmen doğrulanmış oldu zira Grewal geçen perşembe sağlık ve kişisel sorunları nedeniyle istifasını Facebook sayfasından paylaşmıştı.

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Dear Brampton East,Yesterday, I informed the Chief Government Whip that I will be resigning my seat as Member of… Posted by Raj Grewal on Thursday, 22 November 2018

Bakanlığın yapılan açıklamada, Grewal’ın kumar bağımlılığı nedeniyle ciddi miktarda artan kumar borçlarına bağlı olarak kişisel sorunlarla karşı karşıya olduğu ve profesyonel tıbbi yardım aldığı belirtildi.

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Hier, j’ai appris que Raj Grewal est confronté à des défis personnels importants. Aujourd’hui, il a annoncé sa démission à titre de député de Brampton-Est. Bien que difficile à prendre, cette décision est la bonne. J’espère qu’il recevra le soutien dont il a besoin. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 22, 2018

Başbakan Justin Trudeau’da sosyal medyadan “Zor bir karar olsa da, doğru olanıydı. Umarım ihtiyacı olan desteği alır” diye yazdı.

Kanadalı diğer milletvekilleri sosyal medyadan kendisine şans dilerken, Grewal Instagram sayfasında “Hayatımın en büyük onuru sizin vekiliniz olarak hizmet etmek oldu ve 2019’da bir kez daha güveninizi kazanmayı dört gözle bekliyorum!” dedi