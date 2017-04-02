Stüdyo daire yasaklanacak: Gerekçe ‘kullanım amacının dışına çıkması’

Yeni imar yönetmeliğiyle birlikte stüdyo daire yasaklanacak.

Habertürk’ten Erdem Aktürk’ün haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı’nda çarpık kentleşme kapsamında ‘yatay mimari’nin ön plana çıkarıldı.

Yeni yönetmelikten detayları anlatan İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, artık stüdyo daire yapılamayacağını söyledi. Stüdyo dairelerde kullanım amacının dışına çıkıldığını belirten Durbakayım, en küçük dairenin minimum 28.5 metrekare büyüklüğünde ve 1+1 olarak yapılabileceğini ifade etti.

Böylece daire içinde oturma odası 12, yatak odası 9, mutfak veya pişirme yeri 3.30, banyo 3 ve tuvalet 1.20 metrekare olacak.

‘Yatay mimari’ye öncelik verilen yeni yönetmelikte, umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde patlayıcı madde bulundurulan binalar, yüksek bina ve tesislere paratoner konulması zorunlu hale getirilecek. Kamu binaları hariç, öncü proje mecburiyeti olmayacak. Teraslar bahçe olarak kullanılabilecek, teraslara havuz dahi yapılabilecek.