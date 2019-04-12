Gerekçe KHK: Bağlar’da mazbata kazanan HDP’liye değil, ikinci gelen AKP’liye verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde mazbatanın yerel seçimlerde ikinci gelen AKP adayına verilmesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

YSK, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen belediye başkanları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarına mazbatalarının verilmeyeceğini bildirmişti.

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YSK, söz konusu adayların, kamu görevi yapamayacağını belirterek ikinci sıradaki adaylara mazbataların verileceğini açıklamıştı.

Bu karardan en çok etkilenen parti olan HDP de mazbataların verilmeyeceği yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuracağını açıklamıştı.

KHK’lı adayların arasında Siirt’ten Berivan Helen Işık, Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinden Abubekir Erkmen, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinden Zeyyat Ceylan, Van’ın ilçelerinden Tuşpa’dan Yılmaz Berki, Edremit’ten Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’dan Leyla Atsak bulunuyor.

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AKP başvurmuştu

YSK sürecinden önce AKP’nin Bağlar ilçesi adayı Hüseyin Beyoğlu, seçimi kazanan HDP adayı Zeyyat Ceylan’a KHK’lı olduğu için mazbata verilmemesi gerektiğine dair il seçim kuruluna başvurmuştu.