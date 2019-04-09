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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe Kaşıkçı cinayeti: ABD’den 16 Suudi vatandaşına giriş yasağı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 16 kişi arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın isimlerden Kraliyet Divanı Danışmanı Suud el-Kahtani ve prensin eski koruması Mahir Mutreb de bulunuyor.

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16 kişinin aile üyleri de ABD’ye giremeyecek.

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinde çalışan Kaşıkçı, Muhammed bin Selman’ı eleştiren bir isim olarak tanınıyordu.

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