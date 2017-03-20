Gerekçe ‘ihbarcı Türkler’: Türk büyükelçi, Danimarka dışişlerine çağrıldı

Türkiye’nin Danimarka büyükelçisi, ‘Türk kökenli Danimarka vatandaşlarının birbirlerini Türk makamlarına şikayet ettiği’ gerekçesiyle dışişlerine çağrıldı.

İHA’da yer alan habere göre, Danimarka hükümeti, ülkenin önde gelen gazetelerinden Berlingske’nin dünkü sayısında yer alan ‘Danimarkalı Türkler vatan hainliğiyle şikayet edildi’ başlıklı haber üzerine harekete geçti.

Haberde, Sosyalist Halk Partisi eski vekili Özlem Çekiç, milletvekili Lars Aslan Rasmussen ve aralarında ‘FETÖ’ bağlantısı olduğu öne sürülen Dialog Forum Başkanı Mustafa Gezer’in bulunduğu Kürt kökenli kişilerle yaptığı söyleşilere yer verilmiş, bu kişiler Danimarka’da yaşayan Türklerden tehdit aldıklarını ve Türkiye’deki şikayet hattına kendileriyle ilgili ihbarda bulunduklarını aktarmışlardı.

Danimarka’nın Türkiye büyükelçisini bakanlığa çağıran Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Danimarkalı Türk kökenli vatandaşların, Türk makamlarına şikayet edilmelerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini’ ifade etti.

İhbarların ‘polisiye vakası’ olduğunu söyleyen Bakan Samuelsen, büyükelçiyle beraber konuyu netleştirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez’in yaş haddinden ötürü emekli olmasından dolayı geçen perşembe günü Türkiye’ye dönmesi üzerine, Samuelsen’le büyükelçilik görevine vekalet eden kıdemli müsteşar Bora Kerimoğlu görüşecek.

Danimarka, Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretinin ertelenmesini talep etmişti.