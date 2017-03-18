Gerekçe iç ve dış maddi baskılar: Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiyenin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşüren Moody’s, kredi notunu ise ‘Ba1’ olarak açıkladı.

Moody’s, açıklamasında, not görünümünü düşürme sebebini, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye’nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini kaydetti.

Kuruluş, Türkiye’ye ilişkin not görünümünün durağandan ‘negatife’ çekilmesine gerekçe olarak ise eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığını ileri sürdü.

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