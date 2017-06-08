Gerekçe ‘hükümeti aşağılama’: Yüksekdağ’a bir yıl hapis cezası daha

Milletvekilliği düşürülen tutuklu HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’a bir yıl hapis cezası verildi.

Yüksekdağ hakkında ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta da parti üyeliği düşürülmüştü.

Bunun üzerine olağanüstü kongreye giden HDP, Yüksekdağ’ın yerine Serpil Kemalbay’ı yeni eş genel başkan olarak seçmişti.

SEGBİS’le katılmadı

Dihaber’in haberine göre Yüksekdağ hakkında, 12 Ekim 2015’te HDP Adana İl Örgütü tarafından yapılan basın açıklaması ve katıldığı cenaze töreni sırasındaki konuşmaları nedeniyle ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksekdağ, Adana 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemedi.

Yüksekdağ’ın avukatı, savunmasında, müvekkilinin yapmış olduğu açıklamaların meclis kürsüsünde de ifade edilen hususlar olduğunu belirterek, “Müvekkilim, meclis kürsüsünden ifade ettiği beyanları olay günü halka aktarmıştır. Yapılan açıklamalar yasama sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilmelidir. Meclis tutanaklarının getirtilerek incelenmesini talep ederiz” diye konuştu.

Talebi reddeden mahkeme, Yüksekdağ’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ gerekçesiyle bir yıl hapis cezası verirken, cezada indirim ve seçenek yaptırımları uygulanmadı.

Daha önceki cezaları

Yüksekdağ’a, 2012 yılında MLKP’li Yasemin Çiftçi için düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle, 2 Kasım 2016 tarihinde ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verilmişti.

Yüksekdağ, 4 Kasım 2016’da diğer eş başkan Selahattin Demirtaş ve yedi milletvekiliyle birlikte tutuklanmıştı.

Yüksekdağ, 11 Nisan’da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

26 Mayıs’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Yüksekdağ’a, Deutsche Welle’ye (DW) verdiği bir söyleşideki ifadeleri sebebiyle 6 Haziran’da yine ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezası verilmişti.

HDP’nin eş başkanları dahil 11 vekili tutuklu. Nursal Aydoğan hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.