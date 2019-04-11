Gerekçe halkın yanlış bilgilendirilmesi: İsviçre’de mahkeme 2016’daki referandumu iptal etti

İsviçre’de, 2016’da, ‘Evli çiftlerle, birlikte yaşayan ancak evli olmayan çiftler aynı vergiyi mi ödemeli’ sorusuna yanıt aranan referandumun sonucu iptal edildi. Bu, ülkede iptal edilen ilk referandum.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre yüksek mahkeme, ‘Hayır’ cephesinin yüzde 50.8’le kazandığı referandumu ‘seçmenin yeterince ve doğru bilgilendirilmediği’ gerekçesiyle iptal ederek yeniden yapılmasına karar verdi.

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Mahkemenin gerekçeli kararında, “Halka eksik bilgi verildiği için özgür oy verme hakkı ihlal edilmiştir” dendi.

İsviçre hükümeti, kampanya sürecinde, 80 bin evli çiftin birlikte yaşayan çiftlerden daha fazla vergi verdiğini açıklamıştı. Bu, oylamadan ‘evet’ sonucu çıkması halinde 80 bin çiftin ödediği verginin düşürülerek evli olmayanlarla aynı seviyeye inmesi anlamına geliyordu. Ancak sonra, bu rakamın 80 bin değil 500 bin olduğu itiraf edilmişti.

Bu duruma dikkat çeken mahkeme heyeti şu görüşü savundu: “Sonucun çok az farkla belirlenmiş olması ve yanıltıcı bilgi verildiğini göze alırsak yeniden referanduma gidildiğinde farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Bu nedenle yeniden halk oylaması yapılacak.”

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Hıristiyan Demokratik Parti geçen yıl konuyu yargıya taşımıştı. Partiden yapılan açıklamada, ‘hakça’ olduğu vurgulanarak karardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Bazı çevreler ise bu kararla, sık sık halkın görüşüne başvurulan ülkede bundan böyle referandum sonuçlarına itiraz etmenin kolaylaştığını savundu.

İsviçre’de, herhangi bir konuda referanduma gidilmesi için 100 bin imza toplanması gerekiyor.