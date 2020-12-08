Gerekçe ‘haksız rekabet’: Sokağa çıkma yasağında markette de içki satışı yok

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Sözcüsü Özgür Aybaş’ın verdiği bilgiye göre, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

Fotoğraf: Pixabay

BBC Türkçe’nin haberine göre, Covid-19 salgınına karşı önlemler kapsamında sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor fakat tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı kalacak.

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Yetkililer kararın, ‘haksız rekabetin önüne geçilmesi için’ alındığını kaydetti.

Karar hakkında, BBC Türkçe’ye konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Sözcüsü Özgür Aybaş, tekel marketler ve zincir marketler arasında yaşanan çifte standardın ardından böyle bir karar alındığını söyledi.

Aybaş, sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte tekel marketlerin alkol satışına izin verilmediğini ve satış yapan marketlere cezalar kesildiğini ifade etti.

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Yaşananların ardından zincir marketlerde satışların gerçekleştiğini ispat ettiklerini, emniyet güçleri ile birlikte gidip tutanak tutturduklarını belirten Aybaş, durumun haksız rekabete sebep olduğunu söyledi.

Birçok meslektaşının CİMER’e ilettiği şikayetlerin ardından Ankara Valiliği’nin böyle bir karar aldığını ifade eden Aybaş, alkol satışının yasaklanmasının ideolojik olduğunu ve yöneticilerin Covid’i bahane ederek özel yaşamlara müdahale ettiğini savundu.