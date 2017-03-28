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Gerekçe hakaret: Bakan Bozdağ’dan eski MHP’li Oğan hakkında suç duyurusu

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP’den ikinci kez ihraç edilen Sinan Oğan hakkında, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yozgat’taki saldırı anı. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından son olarak  Yozgat’ta saldırıya uğrayan eski MHP’li vekil Sinan Oğan, saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP’li yöneticiler Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin’i sorumlu tutmuştu.

AA’da yer alan habere göre suç duyurusu dilekçesinde Oğan’ın sosyal medya paylaşımlarının TCK’nın 125’inci maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği öne sürüldü.

Dilekçede, Oğan’ın 26 Mart 2017 tarihinde Twitter’da Bozdağ’a yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek şöyle dendi: “Şüphelinin açıklamaları gerek içeriği gerekse vardığı sonuç itibarıyla akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan hakaret niteliği taşımaktadır. Şüphelinin açıklamaları hiçbir dayanağı olmayan, hayal mahsulü iddialardan oluşmaktadır. Şüphelinin bu gerçek dışı iddialar üzerinden müvekkilimizi yıpratma çabasını siyasi ahlakla, siyasetin temel ilkeleriyle ve etik kurallarıyla bağdaştırmak mümkün değildir.”

Oğan’ın Yozgat’ta uğradığı saldırının sorumlusu olarak Bozdağ’ı gösterdiği belirtilen dilekçede kamu davası açılması talep edildi: “Şüpheli, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarla Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a somut bir fiil isnat etmek suretiyle ve sözlerinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte söz ve beyanlarından oluştuğundan TCK’nin 125. maddesinde tanımlanmış hakaret suçunu işlemiştir. Bu nedenle şüpheli hakkında atılı suçlardan soruşturma yapılarak, hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz.”

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