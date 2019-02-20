Gerekçe haberleşmenin gizliliğini ihlal ve hakaret: Kütahyalı’ya iki yıl hapis ve 9 bin lira para cezası

Fatih Terim’in şikayeti üzerine, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan açılan dava karara bağlandı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, Kütahyalı iki yıl hapis ve 9 bin 150 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Yorumcu Kütahyalı, 30 Eylül 2013’te dönemin Türkiye futbol direktörü Fatih Terim ile Galatasaray başkanı Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmayı canlı yayında kameralara göstermişti.
Terim, haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçundan şikayetçi olurken Kütahyalı’nın kendisine defalarca hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istemişti.
Yargıtay’dan dönen dava dosyası yeniden karara bağlandı. İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Terim’in avukatı, Kütahyalı ve Aysal’dan şikayetçi oldu.
Kütahyalı’nın avukatıysa durumun basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Aysal’ın avukatı da beraat istedi.
Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda Aysal’ın beraatine karar veren mahkeme, Kütahyalı hakkındaysa ilk kararında direndi.
Kütahyalı ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan iki yıl hapis, ‘hakaret’ suçundansa 9 bin 150 lira adli para cezasına cezasına çarptırıldı. Cezalar ertelenmedi.