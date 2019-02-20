Gerekçe haberleşmenin gizliliğini ihlal ve hakaret: Kütahyalı’ya iki yıl hapis ve 9 bin lira para cezası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen anket sonucu hesaplanan tüketici güveni Şubat’ta yüzde 0.7 düşüşle 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.8’e geriledi. Endeks bu düzeyi – Ekim 2018’de görülen 57.6 dışında – en son küresel finansal kriz sonrası dönem olan 2009’da görmüştü.