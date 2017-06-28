Gerekçe güvenlik ve ‘gerginlik’: Alman dizisi ‘Cinayet Masası İstanbul’ artık Türkiye’de çekilmeyecek 

Başrolünde Türkiye kökenli aktör Erol Sander’in oynadığı, Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan polisiye dizi ‘Cinayet Masası İstanbul’ artık Türkiye’de çekilmeyecek.



Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre bu karara gerekçe olarak artan terör tehdidi gösterilirken, Alman medyasında çıkan haberlerde, iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin de bu kararda rol oynadığı belirtildi.

Geçen yıl İstanbul ve Ankara’da düzenlenen terör saldırılarının ardından dizinin çekimleri güvenlik nedeniyle İstanbul’dan İzmir’e kaydırılmıştı.

ARD’de dokuz yıldır yayınlanan dizinin, İstanbul yerine Tayland’da çekilmesi planlanıyor.