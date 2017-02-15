Gerekçe güvenlik: İsrail istihbaratı basketbol takımına Türkiye izni vermedi

İsrail istihbaratı, FIBA Avrupa Kupası’nın çeyrek final rövanş maçı izin Gaziantep’e gelecek olan Ironi Nahariya takımına güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.
Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, İsrailli ekip 8 Şubat’ta 96-75’lik skorla galip kapattığı ilk maçın rövanşında Gaziantep Basketbol takımıyla Türkiye’de karşılaşacaktı.
Ancak İsrail gizli servisi Şin Bet, 22 Şubat’taki maç için güvenlik gerekçesiyle takıma izin vermedi.
İsrail Spor Bakanlığı sözcüsü “Sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz” derken, bakanlık maçın başka bölgede oynanması için Uluslararası Basketbol Federasyonu’na başvurdu.
Bakanlık sözcüsü ‘başka çözüm arayışları için’ istihbaratla da iletişim halinde olduklarını duyurdu.