Gerekçe güvenlik: İsrail istihbaratı basketbol takımına Türkiye izni vermedi

IŞİD’in yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü askerlerden Sefter Taş’ın babası, “Artık yalvarıyorum, devlet yetkilileri bir açıklama yapsın, biz hala bekliyoruz. Devlet sanki olayı şu an derin dondurucuya attı, bekletiyor” dedi.