Gerekçe güvenlik: Büyükşehir Gaziantepspor-Yeni Malatyaspor maçı ‘Erdoğan’ın ziyareti’ nedeniyle ertelendi

Büyükşehir Gaziantepspor ile Yeni Malatyaspor arasında 19 Şubat Pazar günü Gaziantep’te oynanması planlanan TFF 1’inci Lig 21’inci hafta maçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kente yapacağı ziyaret nedeniyle ertelendi.

‘Güvenlik gerekçesiyle ertelendi’

AA muhabirine konuşan Büyükşehir Gaziantepspor Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz, Erdoğan’ın pazar günü Gaziantep’te olacağını hatırlatarak, “Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağımız maç, güvenlik gerekçesiyle pazartesi 18.30’a ertelendi. Konuyla ilgili federasyondan gelen yazı da elimize ulaştı” dedi.