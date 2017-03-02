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Gerekçe güvenlik: Akçakale’de kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı

 

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan Akçakale ilçesinde kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Fotoğraflar: DHA

İlçede bulunan İstasyon Caddesi’nde bulunan kaymakamlık, Askerlik Şubesi ve belediye binalarına çıkan yollar beton bariyerler yerleştirilerek kapatıldı.

Kapatılan  yerler arasında kaymakamlık konutunun yanı sıra polis ve adliye personellerinin kaldığı lojmanların çevresindeki yollar da bulunuyor.

Konuyla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, uygulamanın güvenlik önlemleri kapsamında olduğu ve bir süre devam edeceği belirtildi.

Akçakale, Suriye’de YPG’nin kontrolündeki Tel Abyad’ın komşusu.

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