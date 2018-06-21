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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe gıdada fiyat artışları: Soğan ve patates de ithal ediliyor

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde bazı gıda fiyatlarında yaşanan yükselişleri takip ettiklerini, soğan ve patatesin ithalatına ‘belli bir ülke ve belirli bir tutar’ şartıyla müsaade edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Zeybekci NTV’nin canlı yayınında, “Soğan dahil (bazı gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili) derhal müdahalemiz olacak ve oldu zaten. Türkiye’ye girişe (ithalata) müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye’ye gireceği miktar ve ülke belli” dedi.

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Merkez Bankası’nın 14 Haziran’da açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde, “Öncü göstergeler işlenmemiş gıdanın bazı alt kalemlerinde mevsimsel normallerin oldukça üzerinde fiyat artışları gözlenebileceğine işaret etmekte. Büyük ölçüde geçici nitelik taşıdığı değerlendirilen bu hareket yakından takip edilmekte” denmişti.

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