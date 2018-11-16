Gerekçe ‘Gezi’yi organize etmek’: Anadolu Kültür’e operasyonda 13 gözaltı

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Ali Hakan Altınay (Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı), Asena Günal (Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü), Meltem Aslan Çelikkan (Anadolu Kültür Genel Koordinatörü), Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı), Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bora Sarı (Anadolu Kültür), Ayşegül Güzel (Anadolu Kültür), Çiğdem Mater (Anadolu Kültür Danışmanı), Prof. Dr. Betül Tanbay (Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi), Hande Özhabeş (Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü), Filiz Telek (Anadolu Kültür), Yiğit Aksakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi).

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Yedi kişinin ise arandığı bilgisi var.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak eylemleri organize ve finanse ettiğini öne sürdü.

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Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik bir düzen ilişkisinde olduğunu iddia eden emniyet, bu kişiler hakkında şu iddialarda bulundu:

– “Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantı düzenledikleri,”

– “Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),”

– “Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin dvamı ve yaşaması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları,”

– “Mehmet Osman KAVALA’nın Avrupa’da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen Biber Gazının Türkiye’ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.”

Kavala geçen sene ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.