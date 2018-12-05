Gerekçe Gezi: Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

AA’nın haberine göre, iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, gazeteci Can Dündar hakkında, söz konusu eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul başsavcılığının nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, Dündar’ın söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, kolluk kuvvetlerine yönelik eylemcilerin direncini artırmaya çalıştığı, eylemleri organize ettiği iddia edilen oluşumda etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğü öne sürüldü.

Buna göre, Kavala’nın organizatör ve finansör olduğu aktarılan yazıda, oyuncu Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve arkadaşlarının Kavala’nın yönlendirmeleri doğrultusunda eylemlerin örgütledikleri dile getirildi.

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Sevk yazısında Gezi eylemeleri sırasında Osman Kavala’nın Can Dündar’ı aradığı ve görüşme yaptığı da aktarıldı.

Başsavcılık eylemlerin nihai amacının, ‘ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp, kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu’nu öne sürdü.

Bu kapsamda, Dündar ile ilgili yapılan araştırmada, eylemlerde etkin rol aldığı hususunda ve atılı suçu işlediğine dair hakkında yeterli ve somut delillerin mevcut olduğu belirtildi. Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, savcılığın istemini kabul ederek, Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Can Dündar ise sosyal medya hesabından hakkındaki yakalama kararını paylaşarak, “#HepimizGezideydik Gurur duyuyoruz” dedi.