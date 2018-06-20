Gerekçe ‘FETÖ üyeliği’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı

‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla 8 Haziran günü gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Öztürk’ün ‘FETÖ’ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.
Öztürk son dönemde Twitter hesabından, darbe girişimine dair ortaya çıkmamış ayrıntılarla ilgili yaptığı haberleri paylaşıyordu.
Avukat Efkan Bolaç, savcının ‘terör örgütüne bilerek yardım etme’ suçlamasıyla Öztürk hakkında tutuklama talep ettini paylaştı.
Çağlayan’da Öztürk’ün sorgusunu bekleyen CHP’li vekil Barış Yarkadaş, Öztürk’ün ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklandığını yazdı.
Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 15 Temmuz kanlı darbesine ilişkin yaptığı belgeselden ötürü, FETÖ üyeliği suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 20, 2018