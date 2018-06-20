Gerekçe ‘FETÖ üyeliği’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı

Belçika’da yaşayan ve Brüksel’de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da ikinci kez oy kullandığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şengül E., polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söyledi.