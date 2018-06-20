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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe ‘FETÖ üyeliği’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı

‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla 8 Haziran günü gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: @ecesevimm

Öztürk’ün ‘FETÖ’ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Öztürk son dönemde Twitter hesabından, darbe girişimine dair ortaya çıkmamış ayrıntılarla ilgili yaptığı haberleri paylaşıyordu.

Avukat Efkan Bolaç, savcının ‘terör örgütüne bilerek yardım etme’ suçlamasıyla Öztürk hakkında tutuklama talep ettini paylaştı.

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Çağlayan’da Öztürk’ün sorgusunu bekleyen CHP’li vekil Barış Yarkadaş, Öztürk’ün ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklandığını yazdı.

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