Gerekçe ‘FETÖ propagandası’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

2001’deki krizin hatırlandığı ve devletin tepesindeki ismin “Ekonomi performansıyla dünya çapında bir efsaneyiz” dediği Türkiye’de paranın durumunu, “Her şey beş yıl önce FED başkanına sorulan soruyla başladı” diyen ekonomist Murat Kubilay’a* sorduk.