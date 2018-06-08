Gerekçe ‘FETÖ propagandası’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bağımsız gazeteci olarak meslek hayatına devam eden Öztürk’ün ‘FETÖ’ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Öztürk son dönemde Twitter hesabından, darbe girişimine dair ortaya çıkmamış ayrıntılarla ilgili yaptığı haberleri paylaşıyor.
Şile’de gözaltına alınan gazetecinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gece 02:30 sularında Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde buradan aktaracağız. #GazetecilikSuçDegildir
— Ece Sevim ÖZTÜRK (@ecesevimm) June 8, 2018