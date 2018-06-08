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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe ‘FETÖ propagandası’: Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

 

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: @ecesevimm

Bağımsız gazeteci olarak meslek hayatına devam eden Öztürk’ün ‘FETÖ’ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

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Öztürk son dönemde Twitter hesabından, darbe girişimine dair ortaya çıkmamış ayrıntılarla ilgili yaptığı haberleri paylaşıyor.

Şile’de gözaltına alınan gazetecinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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