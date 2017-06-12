Gerekçe ‘Facebook’ta İslam’a hakaret’: Pakistan’da bir kişiye idam cezası verildi

Pakistan’da bir kişi, sosyal medyada ‘İslam’a hakaret ettiği’ gerekçesiyle idam cezasna çarptırıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre 30 yaşındaki Taimoor Raza’nın bu gerekçeyle idama mahkum edilen ilk kişi olduğu belirtiliyor.

İslam peygamberine ve eşine hakaretle suçlanan Raza, Bahavalpur kentindeki terörle mücadele mahkemesinde yargılandı.

Avukatının verdiği bilgiye göre Raza, terörle mücadele yetkilisiyle sosyal medyada dini konularda tartışma yaşadıktan sonra otobüs durağında gözaltına alındı.

Adamın mesajlarını paylaştığı telefonuna el konuldu, Facebook’taki paylaşımları incelendi.

İdam cezasını temyiz edilebilir.

Başbakanı Navaz Şerif, ‘dine hakaretin affedilemeyecek bir suç olduğunu’ belirtmiş, Facebook’tan hakaret eden kişileri bulması için yardım istemişti.

Facebook, hükümetin ‘hassasiyetleri’ nedeniyle ülkeye bir heyet göndereceklerini duyurmuştu.