Gerekçe ‘Erdoğan’ın sözleri’: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB elçisini çağırdı

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu Türkiye‘nin AB büyükelçisini çağırdığını açıkladı.
Komisyondan yapılan açıklamada, büyükelçiden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘sözleri’yle ilgili açıklama isteneceği ifade edildi.
Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.
Dün ‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya şöyle seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bütün dünyayı tehdit eden bir cümle
Erdoğan’ın ‘Nazi’ yakıştırmasına İsrail de tepkili: Son derece yersiz
Reuters, Londra’daki saldırının ardından Erdoğan’ın ‘Avrupa uyarısı’nı bir daha hatırlattı
Almanya cumhurbaşkanı: Erdoğan, ülkesinin elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attı
Almanya cumhurbaşkanı: Erdoğan, ülkesinin elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attı
Almanya ‘Nazi’ yakıştırmasına son verilmesini istiyor: Tonu düşürmek Türkiye’ye bağlı
‘Nazi benzetmesi’ni tekrarlayan Erdoğan’dan Avrupa’ya: Maskeli balo sona erdi
Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok
Çavuşoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı
Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez
Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı
Erdoğan’dan bir ‘Nazi yaftası’ da Hollanda’ya
Hükümetin aslında demek istediği: Alman yönetimine değil, uygulamalara ‘Nazi’ dedik
Merkel’e göre Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ üzücü: Bu tür açıklamalar son bulmalı
Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ Avrupa’yı ‘hayrete düşürdü’: Küstahlık
Çavuşoğlu’yla ‘zorlu’ bir görüşme yapan Alman bakan: ‘Nazi benzetmesi’yle sınır aşıldı
Daily Telegraph: Erdoğan, Nazi dokundurmasıyla AB’yle ilişkileri bozdu
Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ne Merkel’den yanıt: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz
Erdoğan’ın Nazilere benzettiği Alman hükümetinden yanıt: Rezalet
Guardian: Erdoğan’ın Nazi benzetmesi, Türkiye-Almanya gerginliğini yansıtıyor
Erdoğan’dan Almanya’ya: Nazizmin bittiğini zannediyordum, meğer devam ediyormuş