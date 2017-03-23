Gerekçe ‘Erdoğan’ın sözleri’: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB elçisini çağırdı

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu Türkiye‘nin AB büyükelçisini çağırdığını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, büyükelçiden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘sözleri’yle ilgili açıklama isteneceği ifade edildi.

Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

Dün ‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya şöyle seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”