Gerekçe Erdoğan paylaşımı: TTB başkanına ‘hakaret’ten para cezası

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Fotoğraf: Evrensel / Burcu Yıldırım

Korur hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, başbakanlığı döneminde Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan iki yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Reklam

AA’nın haberine göre İstanbul’daki Anadolu 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Fincancı ile avukatları katıldı.

TTB başkanı, suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, müvekkilinin paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak aynı talebi yineledi.

Reklam

Mahkeme, Fincancı’ya ‘kamu görevlisine karşı hakaret’ suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi.