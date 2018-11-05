Gerekçe ekonomik: Kocaeli’deki üstün yetenekliler okulu kapatıldı

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü az sayıda okuldan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları ekonomik gerekçeyle kapatıldı.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, okulun söz konusu program ve sınıflarının masraflı olduğu için kapatıldığını ve daha çok öğrenciye burs verebilmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

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Okula her yıl 3 milyon dolar ayırdıklarını belirten İğnebekçili, öğrenim süresinin dört yıla indirildiğini de söyledi.

‘Özel’ statüsü gidiyor, Anadolu lisesi olacak

Bu hamlenin ardından ‘özel’ statüsünü kaybedecek okulda Anadolu lisesi müfredatı uygulanacak.

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Ayrıca okulda tamamen İngilizce olarak sürdürülen eğitim dili de Türkçe olacak.

Bu yıl öğrenci almayan okula gelecek sene 75 öğrencinin alınması bekleniyor.