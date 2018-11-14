Gerekçe ekonomik: İDO iç hat seferlerine son veriyor

Özelleştirilen İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1 Aralık’tan itibaren iç hat seferlerini durduracak.
Hürriyet’te yer alan habere göre şirket kaynaklarının verdiği bilgi, İDO’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferlerinin 1 Aralık’tan itibaren yapılmayacağı yönünde.
Şirket karara gerekçe olarak, döviz kurundaki yükselişe rağmen iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesini gösterdi.
Bu yüzden zarar ettiğini beyan eden şirket, kararı geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında aldı. Bu kapsamda şirketin dış hatlara odaklanacağı belirtildi.
Daha önce Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü sayısı da düşürülmüştü.