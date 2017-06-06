Gerekçe DW’ye verdiği söyleşi: Yüksekdağ’a 1.5 yıl hapis cezası

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’a Deutsche Welle’ye verdiği söyleşideki ifadeleri gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezası verildi.

AA’da yer alan habere göre Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Yüksekdağ’a verilen hapis cezası para cezasına çevrilmedi ve ertelenmedi.

Yüksekdağ’a cezanın gerekçesi olarak da, 2015 yılında Almanya’nın Köln kentinde Türkiye’nin hava operasyonlarının protesto edildiği yürüyüşe katılması, ardından da Deutsche Welle’ye röportaj vermesi gösterildi.

İddianamede, Yüksekdağ’ın kullandığı şu sözlerin suç teşkil ettiği belirtildi: “Bizim HDP olarak PKK ile bağımız yok. Belge konulması lazım ortaya, aksi takdirde çok saçma kalıyor iddialar. Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanyası süresince 7 HDP’li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkarılmadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değildi. PKK bir halk özgürlük hareketidir. Aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK’nın bu hedeflere ulaşma konusunda başvurduğu yöntemleri onaylamıyoruz. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki uyguladığı program terör değildir.”

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksekdağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta parti üyeliğini düşürülmüştü. HDP’nin halen eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil 10 vekili tutuklu.

Yüksekdağ’ın yerine Serpil Kemalbay seçilmişti.