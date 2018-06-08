Gerekçe Diyanet’in ‘temsil’i: Avusturya yedi cami kapattı, imamları sınır dışı ediyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki yedi camiyi kapatacaklarını ve bazı imamları sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Camilerin kapatılmasına ilişkin süreç Avusturya’da nisan ayında haftalık ‘Falter’ gazetesinde yayınlanan fotoğraflarla başlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir camide çekilmiş fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Çanakkale Savaşı’nı bir ‘temsil‘le canlandırırken asker ve şehit rolünü oynamıştı. Cami, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği’ne (ATIB) bağlıydı.

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Başbakan Kurz, böyle bir görüntünün Avusturya’da yeri olmaması gerektiğini belirterek soruşturma talimatı vermiş ve konunun kapatmaya kadar gidebileceğini söylemişti.

Kurz bugün yaptığı açıklamada da ülke çapında yedi caminin kapatıldığını açıkladı. Kurz ayrıca ‘başka ülkelerin maaşlarını verdiği’ birkaç imamı da sınır dışı edeceklerini duyurdu.