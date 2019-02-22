Darbeyi bastıran sivillere muafiyet: Linç edilen Harbiyeli’nin katillerine takipsizlik

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahı Boğaziçi Köprüsü’nde linç edilerek öldürülen askeri okul öğrencisi Murat Tekin’in katilleriyle ilgili üç yıl önce yapılan suç duyurusu, darbe girişimini bastıran sivillere cezasızlık tanıyan kanun hükmünde kararname (KHK) gerekçe gösterilerek takipsizlikle sonuçlandırıldı.

Fotoğraf: Facebook

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin, o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde linç edilerek öldürülmüştü. Ailesi Tekin’in cesedini darbe girişiminden 12 gün sonra bulabilmiş, Tekin’in otopsi tutanağında ölüm nedeni, ‘vücutta yaygın darp, kesici delici alet yaraları ile boyun baskısı ve ağız burun kapanmasına bağlı boğulma’ olarak tespit edilmişti.

Reklam

Tekin’in ablası Mehtap Tekin, 2’inci sınıf öğrencisi kardeşinin 15 Temmuz günü, eğitim için önce Yalova’ya, daha sonra da diğer askeri öğrencilerle birlikte “Tatbikat var” denerek otobüsle Boğaziçi Köprüsü’ne götürüldüğünü söylemişti.

Tekin’in katilleriyle ilgili üç yıl önce yapılan suç duyurusu, geçen yıl çıkarılan, darbe girişimini bastıran sivillere cezasızlık tanıyan KHK gerekçe gösterilerek takipsizlikle sonuçlandırıldı.

Reklam

Avukatı: Hunharca katledilme

Cumhuriyet’ten Yusuf Özkan’ın haberine göre İstanbul Anadolu savcılığı, ‘nefsi müdafaayı’ içeren ceza yasaları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinin yanısıra, geçen yıl çıkarılan KHK’yi gerekçe göstererek ‘Kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi.

Kendilerine tebliğ edilmeyen 07.11.2018 tarihli kararı savcılık kalemine gittikleri sırada ‘şifahen’ öğrendiklerini belirten avukat Kübra Aydın, “Karara karşı Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz dilekçesi vereceğiz ancak olumlu bir dönüş olacağını sanmıyorum. Bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yoluna başvuracağız” dedi.

Avukat Aydın, darbe girişimini bastıran sivillere cezasızlık öngören KHK’nin bu dosyayla ilgisi olmadığını belirterek “Ortada, olaylar bittikten sonra polislere teslim olan askeri okul öğrencilerinin hunharca katledilmesi var. Konuyu AİHM’e taşıyacağız” diye konuştu.