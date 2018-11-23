Gerekçe ‘çocuğa cinsel taciz’: Trompetçi İbrahim Maalouf’a hapis ve para cezası

Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dört ay ertelemeli hapis ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Maalouf, kendisine yöneltilten 2013 yılında stüdyosunda 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmedi.

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Çocuğun yalan ifade verdiğini ve olayı çarpıttığını ileri sürmesine karşın, mahkeme Lübnan asıllı Fransız müzisyene ceza verilmesine hükmetti.

Elvis Costello, Sylvia Schwartz ve Sting gibi dünyaca ünlü isimlerle çeşitli projelere imza atan Maalouf, müzik alanında bir dizi ödülün de sahibi.