Gerekçe ‘ByLock’: İzmir saldırısıyla bağlantılı bir şüpheli ‘FETÖ’den tutuklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki adliye binası önünde saldırıda kullanılan iki araçtan birini satan K.A., şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle ‘FETÖ’den tutuklandı.

Bayraklı Adliyesi’nde 5 Ocak’ta 16.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatmış, ardından polis Fethi Sekin’le çatışmaya girmişti. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi biten Sekin, diğer saldırgan tarafından vurulunca hayatını kaybetmişti.

12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde çalışan Musa Can’sa, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı TAK üstlenmişti.

Gerekçe ‘ByLock’

Saldırıda kullanılan araçlardan birini sattığı tespit edilen K.A., gözaltına alınıp, saldırganlarla ‘doğrudan bağlantısı saptanamadığı’ndan serbest bırakılmıştı. K.A. daha sonra, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye 15 Ocak’ta getirilen K.A. tutuklandı.

Öte yandan, kente geldiklerinde saldırganlarla bağlantı kurduğu belirlenen İ.Z. de ‘yardım ve yataklık’ suçundan tutuklandı.

Saldırı sonrası 18 kişi gözaltına alınmış, 16’sı savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.