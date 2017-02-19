Gerekçe bilinmiyor: Digitürk, Şili’deki ‘Hayır’ı anlatan ‘No’yu yayından kaldırdı

Digitürk bu ayın başında yayına soktuğu Şili’deki referandumu anlatan ‘No’ filmini yayından kaldırdı.

Şili’de 1973’te yaptığı darbeyle iktidara gelen Augusto Pinochet’nin sekiz yıl daha iktidarda kalıp kalmayacağını belirlemek için 1988 yılında bir referanduma gidildi.

Pinochet muhalifleri, devlet televizyonunda kendilerine ayrılan 15 dakikada yaptıkları ‘Hayır’ kampanyasıyla, sekiz yıllık iktidarın önüne set çekti. Bu başarılı kampanya, yönetmen Pablo Larraín’in 2013’te vizyona giren ‘No’ filmine de konu oldu.

Filmde, kampanyanın öncülerinden Eugenio Garcia, oyuncu Gael Garcia Bernal tarafından canlandırıldı.

Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker, yazısında, 5 Şubat’ta ‘dilediğin zaman’ uygulamasıyla platforma eklenen filmin 16 Şubat’ta yayından kaldırıldığını belirtti.

Toker, firmanın konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını vurgularken filmin kaldırılma sebebi olarak iki seçeneği kaleme aldı: “Dün Digitürk’te ‘No’yu izlemek isteyenler, filmi bulamıyordu. ‘Dilediğin Zaman’ listesinde, artık ‘No’ görünmüyordu. Şirketi arayan aboneler, filmin perşembe günü kaldırıldığını öğrendi…

Bence iki seçenek var:

Ya ülkeyi yönetenler, Katarlı şirket mülkiyetindeki Digitürk’e ‘Ne yaptığınızın farkında mısınız?’ diyerek filmi kaldırmasını rica (!) etti. Ya da Digitürk, büyük yayın gruplarının ilkelerinden ilham alarak, farkındalık geliştirmeye karar verdi.

Ve sinema filmi bile olsa, anlamı ‘Hayır’ olduğu için ‘No’nun tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı düşeceğine karar verdi. Ve filmin parasal getirisinden vazgeçti.”