Gerekçe belirsiz: İnsan hakları savunucuları ‘İhbar var’ denilerek gözaltına alındı

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Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucuları “İhbar var” denilerek gözaltına alındı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre gözaltılar, insan hakları savunucularının Büyükada’da bir otelde yaptıkları meslek içi toplantı esnasında gerçekleşti.

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Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der’li aktivist Şeyhmus Özbekli ile toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlere hangi suçun isnat edildiğine dair bilgi verilmezken, gözaltı işleminin ‘ihbar üzerine’ gerçekleştiği belirtildi.

İnsan hakları savunucuları Büyükada Polis Merkezi’nde tutuluyor.