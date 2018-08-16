Gerekçe ayrımcılık: İsveç’te el sıkışmadığı için iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadına tazminat

İsveç’te dini inancını gerekçe göstererek bir erkekle el sıkışmayı reddedince iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadına tazminat ödenecek.

AA’nın haberine göre İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı’nın yazılı açıklamasında Farah Alhajeh adlı kadının Uppsala kentinde geçen yıl tercüme şirketine iş başvurusunda bulunduğu belirtildi.

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Kadın iş görülmesine gidince erkek şirket yetkilisinin elini sıkmadı. Bunun üzerine iş görüşmesi yarıda kesildi, kadına işe alınmayacağı bildirildi.

Farah Alhajeh, iş mahkemesine giderek ayrımcılığa uğradığını belirtip şikayetçi oldu. Mahkeme, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle kadına 40 bin kron (yaklaşık 3 bin 900 avro/25 bin 880 Türk Lirası) tazminat ödenmesine hükmetti.

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Kararda, kadının karşı cinsle el sıkışmayı reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9’uncu maddesi tarafından korunan dini konularla ilişkili olduğu belirtildi.

‘Dini nedenlerle elini sıkmadım’

Devlet kanalı SVT’ye konuşan Farah Alhajeh, görüşmede olanları, “Müslüman olduğumu, dini nedenlerden dolayı el sıkamayacağımı söyledim ve selamımı başımı eğerek verdim. O anda iş görüşmem yarıda kesildi ve iş verilmeyeceği söylendi” diye anlattı.

Alhajeh, odayı terk ettikten sonra bindiği asansörde ağladığını ifade ederek “Başıma önceden hiç böyle bir durum gelmemişti. Tazminat parasının önemi hiç yok. Önemli olan haklılığımın ortaya çıkması” dedi.

‘İnsan istediği gibi selam verir’

Tazminat cezasına çarptırılan söz konusu şirket ise iç kurallar gereği herhangi bir siyasi ve dini sembolün görünür kullanımının yasak olduğunu savunarak Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına atıfta bulundu.

Ayrımcılık Ombudsmanı Basın Sözcüsü Clas Lundstedt ise şirketlerin çalışanlarının belli eşitlik çerçevesinde kurallar koyması anlaşılabileceğini belirterek, ”Burada durum farklı. İnsan istediği gibi selam verir, buna kimse karışamaz” dedi.