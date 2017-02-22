Gerekçe ‘Ayrıcalık değil tarafsızlık istiyoruz’ açıklaması: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi internet sitesinden dün yapılan ‘Ayrıcalık değil tarafsızlık istiyoruz’ başlıklı açıklama nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’nin sitesinde yer alan duyuruda, sarı-kırmızılı kulübün ve Özbek’in Futbol Disiplin Talimatı’nın 38’inci maddesi uyarınca ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ gerekçesiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

‘Tesadüf diye geçiştirilemeyecek kadar vahim’

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden dün yapılan açıklamada, Galatasaray aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının ‘art niyetli’ olduğu savunulmuştu.

Kayserispor, Karabükspor ve Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Başakşehir maçındaki tartışmalı kararların hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Şampiyonun belirleneceği kritik haftalarda art arda yaşanan bu olaylar tesadüf diye geçiştirilemeyecek kadar vahimdir. Sözde hatalar tüm kamuoyunun gözü önünde utanmadan, sıkılmadan, göz göre göre yapılmaktadır. Hal böyle iken, şampiyonluk yarışındaki en önemli ve değerli rakiplerimizden biri ile oynayacağımız derbi maçının Pazar günü yerine Pazartesi oynanmasının mantıklı bir gerekçesi, talebimize rağmen hâlâ tarafımıza izah edilememiştir. Galatasaray Camiası olarak isteğimiz başkalarının talepleri gibi kollanmak ya da ayrıcalık değil, sadece adalet ve tarafsızlığın Türk futbolunu yöneten her birim ve bireyde hâkim olmasıdır.”