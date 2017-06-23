Gerekçe ‘artan şiddet’: Alman şirketler Türkiye’ye gönderecek müdür bulamıyor

Türkiye’deki Alman şirketlerinin, kötüleşen güvenlik durumu sebebiyle müdür göndermede zorluk yaşadığı belirtildi.

Deutsche Welle’nin haberine göre son iki yılda Türkiye’de yaşanan gelişmeler yüzünden Alman müdürlerin ülkeye gelmeyi tercih etmediğini kaydeden Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, “Türkiye geçmişte yönetici kadrosundaki personel için öncelikli ilk üç ülke arasında yer alıyordu” diye konuştu.

‘Şirketler gerginlikten etkilenmedi’

Nöther, bunun gerekçesi olarak 2015 yılından bu yana artan şiddeti gösterirken, iki ülke arasında son dönemde giderek tırmanan siyasi gerginliğin bir etkisinin olmadığını dile getirdi.

Gerginliğin Türkiye’deki Alman şirketlerinin ticari hayatını da henüz etklemediğini söyleyen Nöther, “Türkiye’deki Alman şirketlerine yönelik bir mağduriyet olmadı. Alman şirketlerinin hukuki olarak da zarara uğradıklarına dair de bir işaret görmedik” dedi.