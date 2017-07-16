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Gerekçe ’15 Temmuz’ paylaşımları: Yönetmen Altıoklar hakkında gözaltı kararı 

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Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

AA’nın haberine göre Altıoklar’ın darbe girişiminin yıldönümünde kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceleyen savcılık gözaltı kararı aldı.

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59 yaşındaki yönetmenin Almanya’da olduğu öğrenildi.

‘Mestanlara destan yazmışlar’

Altıoklar, 15 Temmuz’un yıldönümünde gerçekleştirilen etkinliklere dair şunları yazmıştı: “Sahte darbenin bayramını kutlamak kadar büyük gerizekalılık. Ne hale getirdiniz ülkemin mazlum halkını? Maymun ettiniz maymun. Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hödüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları bir manyağı sultan kılmak için.”


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